Зірка «ВІА Гра» Надія Мейхер зі своїм чоловіком-росіянином втекла до РФ
Українська співачка Надія Мейхер давно не говорила про війну і не давалася взнаки.
Вдалося з’ясувати, що артистка разом із своїм чоловіком-росіянином перебуває у росії, повідомляє Today.ua.
З початку російського вторгнення екс-учасниця групи “ВІА Гра” виступала із заявами, засуджуючи втручання «руського миру», політику путіна, називала війну війною, закликаючи росіян зупинитися, а також збирала кошти на допомогу дітям з Маріуполя і так далі.
Але все це було торік.
Зараз же зірка більше зайнята своїм брендом одягу та спідньої білизни, а як з’ясувалося, вона взагалі поїхала до рф.
Це вдалося з’ясувати українському блогеру Богдану Беспалову.
Якщо відкрити сторінку в Інстаграм і натиснути на «Інформація про обліковий запис», то буде видано його місцезнаходження в момент використання програми.
Зараз «Місце розташування акаунту» Надії Мейхер стоїть російська федерація.
Відомо, що зірка одружена з російським бізнесменом Михайлом Уржумцевим, генеральним директором «Мелон Фешн Груп».
Чоловік Надії Мейхер продовжує працювати в рф, сплачувати податки та спонсорувати війну.
У пари є дві доньки – 11-річна Ганна та 7-річна Марія. Донедавна співачка з дітьми жила у Києві.