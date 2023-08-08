Зірка «ВІА Гра» Надія Мейхер зі своїм чоловіком-росіянином втекла до РФ

Українська співачка Надія Мейхер давно не говорила про війну і не давалася взнаки.

Вдалося з’ясувати, що артистка разом із своїм чоловіком-росіянином перебуває у росії, повідомляє Today.ua.

З початку російського вторгнення екс-учасниця групи “ВІА Гра” виступала із заявами, засуджуючи втручання «руського миру», політику путіна, називала війну війною, закликаючи росіян зупинитися, а також збирала кошти на допомогу дітям з Маріуполя і так далі.

Але все це було торік.

Зараз же зірка більше зайнята своїм брендом одягу та спідньої білизни, а як з’ясувалося, вона взагалі поїхала до рф.

Це вдалося з’ясувати українському блогеру Богдану Беспалову.

Якщо відкрити сторінку в Інстаграм і натиснути на «Інформація про обліковий запис», то буде видано його місцезнаходження в момент використання програми.

Зараз «Місце розташування акаунту» Надії Мейхер стоїть російська федерація.

Відомо, що зірка одружена з російським бізнесменом Михайлом Уржумцевим, генеральним директором «Мелон Фешн Груп».

Чоловік Надії Мейхер продовжує працювати в рф, сплачувати податки та спонсорувати війну.

У пари є дві доньки – 11-річна Ганна та 7-річна Марія. Донедавна співачка з дітьми жила у Києві.

Агентство Телевидения Новости