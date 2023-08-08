Харківська ТЕЦ-5: долаємо наслідки обстрілів та готуємось до зими

Після кількаразових влучань ворожих ракет у Харківську ТЕЦ-5, на підприємстві з минулого року тривають ремонтні роботи.

«Для оперативного поновлення потужностей Харківської теплоцентралі Фонд підтримки енергетики України виділить нам необхідне обладнання, еквівалентне 8,5 млн євро»,-розповів керівник теплоцентралі Олександр Мінкович.

Підписана рамкова угода з Міністерством енергетики щодо інтеграції ТЕЦ-5 до міжнародного хабу – Фонду підтримки енергетики України.

Наразі активно відновлюється пошкоджене внаслідок ворожих обстрілів електрообладнання.

Олександр Мінкович наголосив, що підготовка до осінньо-зимового періоду триває із залученням усіх ресурсів, на спільне завдання разом з ТЕЦ працюють Харківська обладміністрація, Кабмін і Офіс Президента України.

Агентство Телевидения Новости