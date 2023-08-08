Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:30
Просмотров: 91

Харківська ТЕЦ-5: долаємо наслідки обстрілів та готуємось до зими

Харківська ТЕЦ-5: долаємо наслідки обстрілів та готуємось до зими

Після кількаразових влучань ворожих ракет у Харківську ТЕЦ-5, на підприємстві з минулого року  тривають ремонтні роботи.

«Для оперативного поновлення потужностей Харківської теплоцентралі Фонд підтримки енергетики України виділить нам необхідне обладнання, еквівалентне 8,5 млн євро»,-розповів керівник теплоцентралі Олександр Мінкович.

Підписана рамкова угода з Міністерством енергетики щодо  інтеграції ТЕЦ-5 до міжнародного хабу – Фонду підтримки енергетики України.

Наразі активно відновлюється пошкоджене внаслідок ворожих обстрілів електрообладнання.

Олександр Мінкович наголосив, що підготовка до осінньо-зимового періоду триває із залученням усіх ресурсів, на спільне завдання разом з ТЕЦ працюють Харківська обладміністрація, Кабмін і Офіс Президента України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 