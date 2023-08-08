Сегодня 15:28
Просмотров: 79
ДБР шукає свідків ДТП у Пісочині, у якій загинула 15-річна дівчина
2 серпня близько 19:20 в районі селища Пісочин під Харковом правоохоронець, рухаючись на автомобілі Toyota Land Cruiser білого кольору, здійснив наїзд на 15-річну дівчину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Від отриманих травм дівчина загинула.
Досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 286 КК України, повідомили у Теруправлінні ДБР у Полтаві.
Слідчі звертаються до громадян, які стали свідками чи у розпорядженні яких є фото чи відеоматеріали за фактом цієї автопригоди, з проханням зателефонувати до чергової частини ТУ ДБР у місті Полтаві: 0800-350-352.