50 танків Leopard 1 відправлять в Україну: невідома країна викупила їх у Бельгії

Кілька екземплярів техніки перебувають на капітальному ремонті.

Невідома країна викупила у бельгійської компанії OIP 50 танків Leopard 1, які відправлять в Україну.

Про це повідомляє Фокус із посиланням на видання Business Am.

Після капітального ремонту перші екземпляри відправлять в Україну через Німеччину та Італію.

Попутно їх оснащуватимуть новими системами озброєння.

Інформація про те, яка країна викупила танки, поки що не повідомляється.

Як відомо, бельгійська армія вивела з експлуатації Leopard 1 кілька років тому.

Армійське керівництво вирішило зняти з озброєння всю важку гусеничну техніку і замінити її легшою бронетехнікою на шинах.

П’ятдесят штук Leopard 1 відтоді перебували на складі OIP у Турне.

Агентство Телевидения Новости