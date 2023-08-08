Повернути до зими евакуйованих звірів: як просувається відновлення екопарку

Цей куточок екопарку вже виглядає так, немов війни вже й зовсім немає. Тваринки охоче ласують смаколиками, що принесли відвідувачі, а батьки не втрачають нагоди усе це зафільмувати. Та ця ідилія доволі оманлива. Якщо відійти трохи далі від цього безпечного куточка, то усе виглядає геть інакше. Стрічки, що огороджують небезпечні ділянки, таблички, які попереджають про міни, та потрощені, побиті снарядами вольєри.

Костянтин Анісімов, керівник з експлуатації екопарку

В саму будівлю, у кровлю, десь 2-3 прильоти, які частково, але дуже-дуже серйозно зруйнували покрівлю будівлі. тут були і перші загиблі мавпи.

Потім кількість загиблих тварин тут стала вимірюватися десятками, а згодом – вже сотнями. Люди, що відчайдушно намагалися врятувати переляканих звірів та птахів, теж гинули та отримували важкі поранення. На початку повномасштабного вторгнення тут було дуже гаряче, згадує Костянтин Анісімов. Адже саме з цього напрямку ворог намагався прорватися до Харкова.

Костянтин Анісімов, керівник з експлуатації екопарку

Коли перші групи до Харкова тут, на місці… в селищі П’ятихатки точились перші дуже жорстокі бої. Дуже гаряче тут було. Як для персоналу, так і для тварин.

Проблем, окрім нескінченних обстрілів, додавало й те, що через розтрощену лінію електропередач, яка живила усю інфраструктуру екопарку, тварин не можна було ні нагодувати, ні напоїти.

Костянтин Анісімов, керівник з експлуатації екопарку

Перестала поступати електроенергія до екопарку, перестали працювати насоси, подавати воду. фактично, життя зупинилось з цієї миті, тому що знаходитися тут було дуже… смертельно я б сказав. Як для людей, так і для тварин… постійні обстріли… авіація в перші дні якщо ви пам’ятаєте.

Після того, як територію відпрацьовують сапери – найбажаніші особи тут електрики. Адже саме від того, настільки швидко буде заживлено екопарк, залежить і його відродження та повернення усіх евакуйованих тварин.

Костянтин Анісімов, керівник з експлуатації екопарку

З електрикою ми відновлюємо роботи усі… по всіх напрямках. Це подача води, освітлення зон та запуск сюди будівельників, які почнуть демонтажні роботи тих будівель, що затвердило керівництво під демонтаж або реконструкцію.

Тим часом у «Харківобленерго» кажуть: хоча ця лінія й доволі коротка – її протяжність трохи понад три кілометри – зруйнована була вона відсотків на шістдесят. Тож потребувала серйозного відновлення.

Володимир Климчук, начальник Дергачівського РЕМ

Це відновлення в нас відбувалося в декілька етапів через складність даної місцевості по насиченості може не стільки мін і вибухових речовин, як снаряди нерозірвані після прильотів. Тому, те що ми могли безпечно виконати роботи, почати вздовж Білгородскої траси – це перший етап був.

Початку другого етапу енергетикам довелося чекати близько трьох місяців – задіяти на території екопарку важку техніку було неможливо доти, доки усе ретельно не перевірять та не розмінують піротехніки ДСНС.

Володимир Климчук, начальник Дергачівського РЕМ

Дана територія, де ми зараз знаходимося з вами, була повністю закрита для виконання робіт та можливості заїзду техніки.

Врешті-решт енергетики змогли заживити підстанцію екопарку, від якої електроенергія буде вже подаватися до обладнання. Відтак, можна буде розпочати відновлювальні роботи. Хоча про терміни виконання цих робіт в екопарку поки що навіть не говорять – руйнування тут просто колосальні, переважну кількість будівель доведеться відбудовувати заново. Втім, обіцяють – після відновлення екопарк буде ще гарнішим, а поки що треба повернути у Харків якомога більше його евакуйованих мешканців. І зробити це варто ще до настання холодів.





Агентство Телевидения Новости