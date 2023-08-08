У Британії запланували найбільші за пів століття пошуки Лох-Неського чудовиська

У серпні мають розпочатися найбільші з 1970-х років пошуки чудовиська на озері Лох-Несс у Великій Британії.

Про це пише Громадське із посиланням на BBC.

Дослідники планують застосувати дрони з інфрачервоними камерами, а також пристрій для реєстрації підводних акустичних сигналів.

Організатори експедиції заявляють, що це буде найбільший пошук чудовиська з 1972 року, і тому запрошують до співпраці волонтерів.

«Ми сподіваємося надихнути нове покоління ентузіастів вивчення озера Лох-Несс», — зазначив Алан МакКенн із Loch Ness Exploration.

Пошуки відбудуться 26 та 27 серпня.

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