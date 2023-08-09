Троє поранених, у тому числі – дитина: наслідки обстрілів Козачої Лопані та Куп’янська
Протягом минулої доби російські загарбники масовано з артилерії, мінометів, з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.
У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено 6 приватних будинків, сталися пожежі. Зазнали поранення двоє чоловіків – 67-ми та 66-ти років, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Під час чергових обстрілів з танків одному з місцевих мешканців відірвало частину ноги, інший отримав осколкові поранення, не менше семи будинків зазнали пошкоджень, один з яких згорів повністю», – зазначив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
У Куп’янську зазнав поранення 14-річний хлопець. Госпіталізований в середньо-важкому стані.
Протягом дня під постійним вогнем було селі Подоли Куп’янського району. В селі пошкоджено кілька приватних будинків, сталися пожежі.
У cелі Кучерівка Куп’янського району обстрілами пошкоджено приватні будинки, автомобілі, сталася лісова пожежа.
Внаслідок масованих обстрілів Вовчанська пошкоджено кілька приватних будинків та елеватор.
Внаслідок удару керованою авіабомбою по селищу Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району, пошкоджено будівлю цивільного підприємства.
У cелі Сірий Яр Куп’янського району обстрілами пошкоджено 4 приватних будинки, сталися пожежі.
Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 6 га території та знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів.
На лінії фронту тривають бої. Ворог здійснив чергову невдалу спробу піти вперед в районі Синьківки, але відступив під вогнем ЗСУ.