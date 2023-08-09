Пожежі через обстріли та влучання дрона: ситуація на Харківщині за добу

Протягом доби з 8 по 9 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 44 оперативних виїздів, з яких:

18 – на ліквідацію пожеж, з них 4, спричинені ворожими обстрілами;

2 – на перевірку місця ворожого обстрілу;

19 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

5 – інші виїзди.

Протягом доби ворог постійно обстрілював мирні населені пункти Харківщини, спричинивши 4 пожежі.

Близько 8 ранку до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у приватному секторі у селі Подоли Куп’янського району внаслідок атаки ворожого БпЛА. До місця події негайно вирушили рятувальники 14-ї та 44-ї ДПРЧ у складі двох оперативних відділень на автоцистернах. На час їх прибуття на території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі близько 50 кв. метрів. На ліквідацію вогню були подані 2 пожежних стволи. О 08:17 пожежу вдалось локалізувати, о 08:50 – повністю приборкати. Постраждалих немає.

Близько 09:20 ворог завдав ударів по селу Козача Лопань Харківського району. Внаслідок обстрілів на території приватного житлового будинку сталася пожежа. Її площа склала близько 60 кв. метрів. До ліквідації пожежі було залучено 1 відділення служби порятунку місцевого підрозділу ДСНС. Об 11:15 пожежу було ліквідовано. За попередніми даними, в результаті обстрілу постраждали двоє чоловіків, госпіталізовані у важкому та середньому стані.

О 14:40 рятувальники 44-ї ДРПЧ знову були викликані на гасіння пожежі, спричиненої ворогом у селі Подоли. Цього разу горіла хвойна підстилка у лісі на площі 3 га. Через постійні повторні обстріли вогнеборці були змушені повернутись до місця постійної дислокації.

Біля 19:30 стався ще один вибух. Цього разу на території села Сірий Яр Великобурлуцької громади. Внаслідок вибуху зайнялась суха трава на площі 50 кв. метрів. Вибуховою хвилею пошкоджені 4 приватні житлові будинки, гараж і літня кухня. О 20:00 рятувальники 12-ї ДРПЧ загасили вогонь.

Двічі за добу рятувальники проводили обстеження територій населених пунктів, вражених ворогом.

О 12:20 бійці 47-ї ДПРЧ виїхали на обстеження села Караїчне Вовчанської громади, яке було обстріляне кілька днів тому. Там виявлені пошкодження трьох приватних осель та об’єктів і техніки сільськогосподарського підприємства.

О 19:02 рятувальники 14-ї та 44-ї ДРПЧ обстежували село Куп’янськ-Вузловий, де ворог завдав шкоди виробничій будівлі.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 68 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям села Морозівка Савинської громади рятувальники доставили 10 т питної води, ще 4 т технічної води отримали від ДСНСників мешканці селищ Пісочин і Коротич Пісочинської громади.

Агентство Телевидения Новости