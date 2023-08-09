Шукав, чим зігрітися: на Запорізькому напрямку на позиції нацгвардійців прийшов військовий рф

Бійці бригади «Спартан» (військова частина 3017 НГУ) на Запорізькому напрямку взяли в полон бойовика 810-ї окремої бригади морської піхоти російської федерації, що дислокується у тимчасово окупованому місті Севастополі.

Полонений російський військовослужбовець 1977 року народження був затриманий нацгвардійцями під час штурмових дій на позиціях українських військ, повідомили у Східному оперативно-територіальному об’єднанні Національної гвардії України.

За словами полоненого, підрозділ, у якому він ніс службу, вивезли у невідомому напрямку і дали наказ у пішому порядку висуватися на позиції українських військових, щоб окопатися. На позиції зайшло 17 окупантів, які раніше не брали участь у боях і не мали бойового досвіду. Ввечері, не маючи ні спальника, ні каремату, російський військовий, шукаючи під чим сховатися, вийшов на позиції нацгвардійців бригади «Спартан», де його і було затримано.

Також полонений розповів про низький морально-психологічний стан особового складу, переважна більшість осіб, що підписали контракт, не мають мотивації до участі у бойових діях на території України. водночас загарбники прагнуть заробити грошей. Щоб поповнити втрати, росіян агітують підписувати контракти на 3-6 місяців. За словами полоненого, він підписав контракт на пів року, який був автоматично подовжений.

За даними Генеральний штаб ЗСУ, росіяни зазнають великих втрат, які всіма способами намагаються приховати. Загалом, минулої доби, українські воїни ліквідували 820 російських окупантів, спалили 8 танків, 12 бойових броньованих машин, 17 артилерійських системи, 2 РСЗВ, один засіб ППО, 17 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 19 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки.

Агентство Телевидения Новости