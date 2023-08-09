ДТП за участі правоохоронця у Пісочині, де загинула 15-річна дівчина: призначено низку експертиз

2 серпня близько 19:20 на трасі «Київ-Харків-Довжанський» сталася аварія. Автівка збила 15-річну дівчину на пішохідному переході. Від отриманих травм дитина загинула на місці.

За кермом перебував поліцейський. Він керував службовим автомобілем. За результатами освідування, водій не перебував у стані алкогольного сп’яніння, повідомили в прокуратурі Харківської області.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

З початку досудового розслідування вже призначено судово-медичну експертизу.

Також призначено судову експертизу технічного стану транспортного засобу та судову автотехнічну експертизу з метою встановлення механізму й обставин дорожньо-транспортної події, технічного стану транспортного засобу, а також об’єктивних обставин, що сприяли чи могли сприяти виникненню ДТП.

Планується призначення ще низки необхідних судових експертиз.

Проведення вказаних судових експертиз є необхідним для прийняття законного рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На теперішній час допитано свідків та очевидців події. Автомобіль вилучено та за клопотанням прокурора судом накладено на нього арешт.

Досудове розслідування здійснює ТУ ДБР у Полтаві.

Агентство Телевидения Новости