Великий калібр: бійці бригади «Спартан» відточують навички знищення ворога

Бойові стрільби розрахунків великокаліберних кулеметів та гранатометів СПГ-9 3 бригади оперативного призначення «Спартан» пройшли на одному з полігонів на Запорізькому напрямку.

Військовослужбовці бригади «Спартан» іноді кажуть, що їм відомі лише два агрегатні стани: війна та навчання. Тож бійці постійно відточують бойові навички, що дозволяє виконувати завдань у найскладніших умовах. Завдяки регулярній практиці досягається автоматизм в діях розрахунків під час висування та закріплення на позиціях, ведення вогню по різних видах цілей.

Пекар, командир розрахунку

Сьогодні відпрацьовували злагодженість розрахунку СПГ. Вражали умовну ціль на відстані 800 метрів. Моя функція полягає в тому, щоб злагоджено працював розрахунок. Я контролюю ціль, отримую її координати, передаю їх навіднику, який наводиться і робиться постріл по команді «вогонь».

Боєць Мажор каже, що на полі бою станковий протитанковий гранатомет є потужною силою. Її бояться ворожі танкісти та піхотинці, вона змітає вогневі засоби противника та укріплення ворога.

Мажор, боєць бригади «Спартан»

Ефективність СПГ дуже велика. Уламково-фугасні боєприпаси дуже добре працюють проти піхоти. Кумулятивні постріли призначені для знищення броньованої техніки, укріплень, стіни та загорож.

Ще одна група бійців веде вогонь з великокаліберних кулеметів, опановуючи способи ефективного ведення вогню. Це є найпотужніший тип стрілецької зброї.

Сміт, боєць бригади «Спартан»

Дуже вдячні, що нам дають таку можливість відпрацювання наших дій. Лише регулярна практика дозволить вести влучний вогонь, знищувати техніку росіян, виконувати завдання, які будуть поставлені перед нами командуванням.

Нацгвардійці проводять навчання щодня, постійно тренуючись та підвищуючи свою майстерність та вправність володіння зброєю.

Гвардійці бригади «Спартан» є питомою складовою Сил Оборони України. Вони професійно нищать російських загарбників на східних рубежах й б’ються за волю та суверенітет українських земель. Анкета для вступу – на сайті https://storm.mvs.gov.ua/

Джерело: відділення інформації та комунікації Східного територіального управління Національної гвардії України.

Агентство Телевидения Новости