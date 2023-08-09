Пішла з дому та не повернулася: поліцейські розшукали неповнолітню харків’янку

8 серпня о 19:09 до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області (Салтівський район Харкова) надійшло повідомлення про зникнення 13-річної дівчини. За словами заявниці, донька пішла з дому та не повернулася. Коли ж неповнолітня відповіла на дзвінок, то сказала лише, що не бажає розмовляти та хоче побути наодинці. Жінка сама розпочала пошуки, але усі спроби виявилися марними.

На розшук дитини негайно був орієнтований особовий склад райуправління, зокрема оперативники кримінальної поліції, інспектори ювенальної превенції та дільничні офіцери поліції, повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейські системно перевіряли прилеглу територію біля місця проживання зниклої та опитували громадян щодо встановлення можливих свідків. За допомогою оперативно-технічних засобів правоохоронці відстежили останній дзвінок та встановили приблизну адресу, звідки він був здійснений. Працівники поліції негайно почали відпрацьовувати вказану територію та виявили там неповнолітню. З її слів, причиною втечі стала сварка з батьками.

Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз’яснювальну роботу та склали протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости