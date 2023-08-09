За крадіжку у церкві житель Харківщини отримав 5 років позбавлення волі

Прокурори довели, що чоловік, який раніше неодноразово мав проблеми із законом та притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, вчергове вчинив крадіжку.

У лютому 2023 року зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зайшов у храм, розташований у Лозовій. Побачивши, що двері у службове приміщення-бібліотеку не замкнені, чоловік увійшов туди і викрав звідти жіночу сумку, у якій знаходилось майно потерпілої, у тому числі грошові кошти, повідомляє прокуратура Харківської області.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 48-річного чоловіка у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду зловмисник визнав вину.

Обвинувальний вирок виніс Лозівський міськрайонний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости