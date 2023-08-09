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Поліція розшукала неповнолітню жительку Харківщини, яка на два тижні втекла з дому

Поліція розшукала неповнолітню жительку Харківщини, яка на два тижні втекла з дому

8 серпня до відділення поліції № 1 Богодухівського РВП надійшло повідомлення від 40-річної жінки про зникнення 16-річної доньки. Дівчина після конфлікту з матір’ю поїхала до міста Валки.

Протягом двох тижнів дитина телефонувала матері, повідомляла, що з нею все гаразд. Однак не говорила, де знаходиться та не поверталася додому, повідомили в ГУНП Харківської області.

Працівники поліції за лічені години встановили місцезнаходження зниклої та повернули її додому. З’ясувалося, що два тижні дівчина мешкала у подруги. За даними поліції, жодних подій кримінального характеру з нею не сталося.

З батьками та дівчиною працівники поліції провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости

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