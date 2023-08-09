Маляр: Наступальні дії в районі Синьківки Харківської області противник веде вже кілька днів, успіху не має

Станом на зараз основним напрямком наступу ворога залишається Куп’янський напрямок. Тут ворог сформував наступальне угруповання і намагається рухатись вперед, втім безуспішно.

Оперативна ситуація складна, але контрольована, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Противник вже кілька днів веде безуспішні наступальні дії в районі Синьківка Харківської області. Мета ворога на Куп’янському напрямку – прорвати оборону наших військ та вийти безпосередньо до Куп’янська», – йдеться у повідомленні.

Схід

Інтенсивність бойових дій та ворожих обстрілів висока. По деяким позиціям буває по декілька змін положення за день.

Всі необхідні рішення для підсилення нашої стійкості оперативно прийняті на місці командирами та командуванням східного угруповання військ.

На Бахмутському напрямку ми продовжуємо вести наступальні дії на південному фланзі довкола міста Бахмут, закріплюємось на досягнутих рубежах. Ворог постійними штурмами робить спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки та в районі Зайцеве.

Південь

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

В напрямку Урожайне, Приютне та Вербове наші оборонці мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинове, Сєверне, Новомихайлівка та Старомайорське. Наші бійці не залишають ворогу шансу на просування та повернення втрачених позицій.

І на Сході і на Півдні ворог зараз несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці. Наші сили оборони за ці дні дуже суттєво знизили наступальний та оборонний потенціал ворога і не дають йому реалізувати плани.

Агентство Телевидения Новости