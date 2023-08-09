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Золочівська громада організувала відпочинок у дитячому таборі для дітей військовослужбовців

Золочівська громада організувала відпочинок у дитячому таборі для дітей військовослужбовців

25 дітей військовослужбовців громади відпочиватимуть у дитячому таборі «Вітрила Надії». Відправити дітей на Волинщину вдалося завдяки співпраці керівництва Золочівської селищної ради з благодійним фондом «Шведський Центр Допомоги».

У дитячому таборі діти перебуватимуть до 13 серпня.

«Для дітей це чудова можливість поспілкуватись із однолітками з інших регіонів, познайомитись з традиціями Волинського краю, взяти участь у творчих майстер-класах, цікаво і корисно провести час», зазначив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

Агентство Телевидения Новости

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