«КАМАЗ» вбив жінку в місті Ізюм: поліція з’ясовує обставини ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 серпня близько 20:00 по вулиці Гагаріна у місті Ізюмі.

Попередньо встановлено, що 51-річний водій вантажного автомобіля “КАМАЗ” не впорався з керуванням та здійснив наїзд на жінку, повідомляє поліція Харківської області.

Від отриманих травм 68-річна місцева мешканка загинула на місці.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости