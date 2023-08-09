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«КАМАЗ» вбив жінку в місті Ізюм: поліція з’ясовує обставини ДТП
Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 серпня близько 20:00 по вулиці Гагаріна у місті Ізюмі.
Попередньо встановлено, що 51-річний водій вантажного автомобіля “КАМАЗ” не впорався з керуванням та здійснив наїзд на жінку, повідомляє поліція Харківської області.
Від отриманих травм 68-річна місцева мешканка загинула на місці.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Досудове розслідування триває.