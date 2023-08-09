«Доведеться вичіщати кожен квадратний метр»: на Харківщині працюють демінери HALO Trust

На цьому полігоні неподалік Харкова майбутні демінери міжнародної гуманітарної організації The HALO Trust відпрацьовують практичні навички. Теорію вже засвоєно.

Павло Чечін, майбутній демінер The HALO Trust

От ви бачите, кругом стоять вєхи, да, вони всі мають свій колір, своє маркування і кожна вєха вона щось значить. Людина, коли починає своє теоретичне навчання, вона починає саме з вєх і запам’ятовувати їх досить важко. Їх 23 вєхи і треба знати коли її ставити, коли не ставити.

Анастасія до війни була вчителькою історії та тепер вирішила, що у якості демінера вона буде більш корисною. Адже на те, щоби знешкодити усе, чим росіяни спаплюжили українську землю, знадобиться не один десяток років. Особисто для неї, каже дівчина, з усього навчального курсу найважчим був розділ щодо пошуку так званих «розтяжок».

Анастасія Железова, майбутній демінер The HALO Trust

Розтяжка це дуже небезпечна штука, тому що знайти їх саме для мене це було тяжкувато. Але з нашими інструкторами все поетапно вони розповіли і по полках це склалось в одну картинку. 02.45.))

Головна вимога до майбутніх демінерів – це гарна фізична форма та витривалість. Зараз найбільше дошкуляє спека.

Павло Чечін, майбутній демінер The HALO Trust

У велику спеку важче концентруватися в одному положенні і оцей візор балістичний, він захищає нас, він запотіває, на ньому скраплюється волога. його ми протираєм з внутрішньої частини, знімати його заборонено в той момент, коли йдуть небезпечні роботи. і це досить тяжко.

Працювати доводиться на свіжому повітрі й в холоди. До того ж майже весь свій робочий день демінер проводить навколішки, обстежуючи кожен сантиметр площі.

Андрій Позняк, головний керівник тренінгу The HALO Trust

Це в першу чергу має бути зір, має людина бути сконцентрована, має людина бути психічно врівноважена, тому що це робота, яка не потребує такої якоїсь спішки.

Прийшовши сюди, у ХАло траст, кожен з нас зробив свій свідомий вибір, кажуть майбутні демінери.

Оксана Красюк, майбутній демінер The HALO Trust

Я знаю на що йду. Інстинкт самозбереження у кожного він є. Та ми розуміємо. Розуміємо і готуємося. нас тут дуже вчать цьому, щоб ми не боялися, а робили все правильно.

Зараз на цьому полігоні відпрацьовує практичні навички вже третя команда демінерів, каже Андрій Позняк – сорок чотири людини віком від двадцяти років до п’ятдесяти п’яти. Вже навчено понад сотню, але загалом для розмінування Харківщини The HALO Trust має набрати та підготувати близько півтисячі фахівців. Тож, люди ще потрібні. Втім, у The HALO Trust не приховують, навчання завершують не всі – хтось просто не підходить для такої роботи, комусь на заваді стає фізичний стан.

Ольга Ільїна, інструктор з навчання The HALO Trust

З моєї групи відсіявся один чоловік – він пішов захищати нашу Україну.

Інструкторка Ольга Ільїна сама розпочинала із роботи демінером. Своєю нинішньою групою вона задоволена. Каже, і результати гарні показують, і мотивація висока.

Ольга Ільїна, інструктор з навчання The HALO Trust

Я сама з Донецької області. У нас війна 9 років. Ми в цьому живем 9 років і ми всі хочемо, щоб наші діти безпечно пересувалися по нашій землі. Да, десь пішли погралися, десь пішли… на жаль я зі своєю сім’єю переїхала, я 1,5 роки кочую по нашій країні. в нас небезпечно, ми залишили свій будинок і дуже багато дівчат і хлопців приходять, щоб очистити нашу територію.

Павло Чечін, майбутній демінер The HALO Trust

В нас в групі є люди різного віку. Є молоді, є і постарше, але всі стараються, всі хочуть досягти того рівня, коли вони зможуть розмінувати свої райони, де вони живуть. В нас є хлопці з Чугуєва, є люди з Куп’янська, тобто всі вмотивовані це робити тому що розуміють нащо.

А тут вже справжні розтяжки, справжні гранати й справжня небезпека. Демінери The HALO Trust на цих двох локаціях, неподалік Печеніг, працюють вже кілька місяців. Рашисти намагалися закріпитися на цьому березі водосховища та добряче усе замінували, тож роботи ще багато.

Богдан Гречко, гол. керівник оперативних робіт The HALO Trust в Харківському регіоні

На єтих локациях біло найдено 10 взрівоопасніх предметов. Конкретно єто 5 гранат типа РГО и 5 гранат типа Ф-1. Они біли установлені на растяжки, привязані к деревьям примерно от полуметра до одного метра на вісоте.

Навіть сумнозвісна Ангола у порівнянні з Україною виглядає не так жахливо, запевняють фахівці. Адже там міни здебільшого встановлені чітко, в певному порядку, а відтак і знешкоджувати їх простіше. А от рашистські мінери до справи підходять зі збоченою креативністю та маскують свої смертоносні пастки так, аби вони забрали якомога більше життів.

Михайло Білецький, демінер The HALO Trust

Це воно кажеться, що оно вроді там, ну як показують в кіно, шо вроді воно все висить і вроді його видно. А на самом.. справа в тому, що воно дуже добре маскується, дуже добре маскується. Їх немає смисла ставить для того, щоб їх було видно. Сапери і мінери працюють креативно в своїй справі…

Справу ускладнюють і висока трава, і поламані вибухами дерева. Відтак, працювати доводиться дуже обережно та повільно, дотримуючись усіх інструкцій. Тут кажуть, вони написані не кров’ю, а розумом. Адже досвід The HALO Trust має величезний: організацію заснували колишні британські військові ще у 1988 році. Починали із розмінування Афганістану. Зараз представники The HALO Trust працюють у трьох десятках країн.

Богдан Гречко, гол. керівник оперативних робіт The HALO Trust в Харківському регіоні

За нашу деятельность, деятельность в Украине у нас не біло ни одного инцидента среди нашего персонала. В Украине мі работаем с 2016 года, мі работали в основном начинали донецкая и Луганская область.

У кожній групі обов’язково є парамедики – люди, що окрім розмінування навчені надавати ще й домедичну допомогу. Цей вишкіл не менш професійний за демінерський. Андрій Разін один з парамедиків.

Андрій Разін, демінер – парамедик The HALO Trust

Моє завдання слідкувати за станом здоров’я групи та надавати домедичну допомогу у разі НС. Це може бути як мінно-вибухова травма, або ж падіння, якісь укуси тварин, або там ще щось таке.

Сьогодні до The HALO Trust приходять добровольці із різних куточків України. Багато хто з них був змушений через війну покинути власну домівку, тож найзаповітнішою мрією їх усіх є повернення додому. Юля Сущенко, у мирному житті майстер депіляції зі Слов’янська, розраховує зробити це вже до нового року.

Юлія Сущенко, демінер The HALO Trust

Дуже хочемо додому і хочемо працювати дуже дома. Поїхати на власні озера, на власні річки, почистимо і поїдемо.

А дім демінера Михайла Білецького зовсім поруч від цієї локації у Печенігах – у Вовчанську. І роботи там, каже чоловік, людям його професії вистачить ще на десятки років.

Михайло Білецький, демінер The HALO Trust

Там майже кожен квадратний метр його доведеться вичіщати. Тому цим і займаюсь, коли відгонять їх від кордону зараз тут і буде можливість працювати там ми підемо туди і будемо свої городи розміновувати. Треба буде далі жити, не нам, так дітям нашим, онукам, дай бог.

Зараз на Харківщині на 11 ділянках, узгоджених Міністерством оборони, працюють 17 груп The HALO Trust . На їхньому рахунку вже понад чотири тисячі смертельно небезпечних знахідок.





Агентство Телевидения Новости