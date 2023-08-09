Ось що буває, коли довго б’ють по голові.

43-річний американський професійний боксер Кевін Джонсон вирішив змінити ім’я на честь президента росії володимира путіна, повідомляє Tribuna.com.

Про це він повідомив пропагандистам рф перед зустріччю з росіянином Марком Петровським на рингу в рамках турнірі суперсерії «Бійцівського клубу РЕН ТВ».

А ще раніше, у квітні 2023-го американець приїхав до Росії на бій з місцевим героєм фрік-поєдинків В’ячеславом Дациком.

Перед поєдинком Джонсон публічно заявив про мрію зустрітись з керівником РФ.

«Я хотів би зробити офіційну заяву до володимира путіна. Я хотів би отримати російське громадянство, жити тут і бути частиною цієї країни», сказав Кевін.

Від редакції: та брав би вже й прізвище, був би Кевін Джонсон-путін.

Агентство Телевидения Новости