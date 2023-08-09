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Вояки рф знову б’ють по селу Петропавлівка: рятувальники ліквідували пожежу
09 серпня о 12:20 внаслідок чергового обстрілу з боку окупантів виникла пожежа у прифронтовому селі Петропавлівка Куп’янського району.
Цього разу зайнявся приватний житловий будинок, повідомляє ДСНС в Харківській області.
До місця події виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 2-х оперативних відділень.
На час їх прибуття площа пожежі складала 150 кв.м.
Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці локалізували вогонь о 12:50 та ліквідували його остаточно о 13:10. Жертв та постраждалих немає.