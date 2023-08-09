Вояки рф знову б’ють по селу Петропавлівка: рятувальники ліквідували пожежу

09 серпня о 12:20 внаслідок чергового обстрілу з боку окупантів виникла пожежа у прифронтовому селі Петропавлівка Куп’янського району.

Цього разу зайнявся приватний житловий будинок, повідомляє ДСНС в Харківській області.

До місця події виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 2-х оперативних відділень.

На час їх прибуття площа пожежі складала 150 кв.м.

Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці локалізували вогонь о 12:50 та ліквідували його остаточно о 13:10. Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости