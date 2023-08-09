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Порти переповнені: у росії почалися проблеми з викраденим українським зерном – Bloomberg

Порти переповнені: у росії почалися проблеми з викраденим українським зерном – Bloomberg

У липні росія відвантажила рекордний обсяг пшениці.

У рф є складнощі з експортом зерна через те, що її порти переповнені, повідомляє УНІАН із посиланням на Bloomberg,

За даними SovEcon, у липні росія відвантажила 4,4 мільйона тонн пшениці, що є рекордим місячним показником і майже на 60% вище середнього.

В уряді США зазначили, що рф розпочала експортний сезон із найбільшими запасами пшениці за три десятиліття.

Разом з тим деякі термінали на Азовському морі припинили прийом зерна через брак потужностей для зберігання.

Наразі менші російські порти в Азовському морі перевантажені більше, ніж головний чорноморський зерновий порт Новоросійськ.

Зазвичай судна, що пливуть з портів Азовського моря, розвантажуються на більші кораблі в Керченській протоці, які пливуть далі через Чорне море, але судноплавство через протоку було обмежено з міркувань безпеки.

До того ж після після удару по російському нафтовому танкеру деякі судновласники можуть стати більш обережними при заходженні в російські порти.

Агентство Телевидения Новости

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