Безвісти зникла жінка: розшукується мешканка міста Лозова

Працівники Лозівського районного відділу поліції встановлюють місцеперебування безвісти зниклої Надії Зігулі, 1954 року народження.

6 серпня 69-річна мешканка міста Лозова пішла з дому в невідомому напрямку та дотепер не повернулась, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Прикмети жінки: зріст близько 160 сантиметрів, сиве волосся до плечей, блакитні очі, є великі родимки на шиї та на плечах.Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо розшукуваної, просимо звертатись за телефонами: «102», 0574590064, 0667084960.

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