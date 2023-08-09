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Юні харків’янки здобули медалі молодіжного чемпіонату Європи з шашок

Юні харків’янки здобули медалі молодіжного чемпіонату Європи з шашок

Змагання відбулися з 1 по 9 серпня в естонському Таллінні.

Харківські спортсменки вибороли дві золоті, дві срібні та одну бронзову медалі, повідомляють в ХОВА.

В класичній програмі молодіжного Євро у віковій категорії молодші кадетки (до 13 років) золота та срібна нагороди були за представницями Харківщини.

Анастасія Пічка та Василіса Куценко набрали в дев’яти турах по 13 очок, та за додатковими показниками Анастасія випередила землячку і стала чемпіонкою Європи.

В свою чергу, Василіса Куценко показала найкращий результат в рапіді та посіла перше місце.

Здобувши 14 очок, вона за додатковими показниками перевершила суперницю з Латвії.

Також на рахунку Василіси була бронзова медаль, яку вона виборола в бліці з результатом 13 очок.

Перші два місця в цій програмі залишилися за спортсменками з Польщі, яким харків’янка поступилася лише за додатковими показниками.

Ще одну срібну медаль здобула Катерина Мусієнко. В класичній грі у віковій категорії кадетки (до 16 років) вона набрала 13 очок.

Стільки ж було й у суперниці з Нідерландів, яка за додатковими показниками змогла здобути «золото» чемпіонату.

Агентство Телевидения Новости

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