Акула напала на українську мігрантку на пляжі у Нью-Йорку: The New York Post
65-річна Тетяна Колтунюк, яка ходить на пляж п’ять днів на тиждень і дружить з рятувальниками, була всього в 10 футах від берега, «просто ступала по воді, розслабляючись», коли акула вчепилася зубами в її ліву ногу трохи вище коліна.
Про це повідомляє The New York Post.
Чергові рятувальники кинулися в океан, коли почули, що Тетяна кличе на допомогу, – кажуть рятувальники.
«Крові було дуже багато, тому ми наклали їй джгут з буя, який має мотузку, і перев’язали її, щоб вона не спливла кров’ю».
Тетяна Колтунюк втратила близько 20 фунтів м’яса під час нападу акули – першого нападу на Роквей-Біч за останні 70 років.
«Вона втратила багато крові», – згадує рятувальник Діаз. «Артерія вийшла прямо назовні. Було видно кістки і все інше. Це було божевілля», – сказав він.
Тетяну Колтунюк госпіталізували у критичному стані.