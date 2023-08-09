Акула напала на українську мігрантку на пляжі у Нью-Йорку: The New York Post

65-річна Тетяна Колтунюк, яка ходить на пляж п’ять днів на тиждень і дружить з рятувальниками, була всього в 10 футах від берега, «просто ступала по воді, розслабляючись», коли акула вчепилася зубами в її ліву ногу трохи вище коліна.

Про це повідомляє The New York Post.

Чергові рятувальники кинулися в океан, коли почули, що Тетяна кличе на допомогу, – кажуть рятувальники.

«Крові було дуже багато, тому ми наклали їй джгут з буя, який має мотузку, і перев’язали її, щоб вона не спливла кров’ю».

Тетяна Колтунюк втратила близько 20 фунтів м’яса під час нападу акули – першого нападу на Роквей-Біч за останні 70 років.

«Вона втратила багато крові», – згадує рятувальник Діаз. «Артерія вийшла прямо назовні. Було видно кістки і все інше. Це було божевілля», – сказав він.

Тетяну Колтунюк госпіталізували у критичному стані.

Агентство Телевидения Новости