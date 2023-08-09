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Джошуа і Хеленіус провели битву поглядів

Джошуа і Хеленіус провели битву поглядів

Боксери провели зустріч напередодні вечору боксу, який відбудеться вже 12 серпня.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та фін Роберт Хеленіус провели битву поглядів напередодні очного бою, повідомляє Кореспондент.

Нагадаємо, фінський боксер в останній момент замінив Ділліана Вайта, який провалив допінг-тест за тиждень до поєдинку.

Бій відбудеться 12 серпня у Лондоні. І це при тому, що Хеленіус лише 5 серпня Роберт провів свій останній бій.

Тоді він здобув дострокову перемогу на вечорі боксу у Фінляндії.https://twitter.com/MatchroomBoxing/status/1689264623004856321?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1689264623004856321%7Ctwgr%5E459574efa0ac679556bd19b20cfa38a3494b7eff%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FMatchroomBoxing2Fstatus2F1689264623004856321widget%3DTweet

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