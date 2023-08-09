Україна отримала від Німеччини ще дві пускові установки ЗРК Patriot

Німецький уряд у середу прозвітував про черговий транш військової допомоги Україні за останній тиждень, серед якого згадав дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.

Окрім пускових установок Patriot, Україна отримала від Німеччини 6525 155-мм димових боєприпасів, 10 гусеничних всюдиходів BV206, п’ять автомобілів охорони кордону, чотири розвідувальні безпілотники VECTOR.

Згадуються також матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів, понад тисяча біноклів і 20 тисяч захисних окулярів, шість сідельних тягачів 8×8 HX81 та п’ять напівпричепів, два ваговози 8х6 з контейнерами, а ще – 40 тисяч аптечок.

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