З 53 населених пунктів на Харківщині можуть почати примусову евакуацію дітей – ХОВА

Із 53 населених пунктів Куп’янського району, що розташовані близько до зони бойових дій, може бути проведена обов’язкова евакуація цивільного населення та примусова евакуація дітей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Це питання обговорювали сьогодні на апаратній нараді в ХОВА у зв’язку з загостренням оперативної обстановки. Ворог помітно посилив обстріли населених пунктів, що наближені до лінії фронту, та продовжує терор цивільного населення, в тому числі використовуючи авіаудари. За таких умов ризики для життя та здоров’я цивільних людей суттєво зросли.

«Наголошу, що процес евакуації триває на постійній основі, всі охочі покинути обстрілювані території можуть виїхати у більш безпечні райони, звернувшись за допомогою до місцевої влади та волонтерів», йдеться у повідомленні.

Охочі виїхати можуть звертатися за номерами: +38(050) 789 01 24 та +38(063) 789 64 74

За даними ХОВА, орієнтовно евакуації підлягає понад 11 тисяч людей, в тому числі 600 дітей. Усім буде надана необхідна допомога, евакуйовані будуть забезпечені тимчасовим житлом на більш безпечних територіях.

Агентство Телевидения Новости