Військового рф, який чинив сексуальне насильство щодо мирної жительки Ізюмщини, очікує суд

Прокуратура та СБУ завершили спеціальне досудове розслідування стосовно 35-річного командира розрахунку ГРВ 1-ого стрілецького батальйону 202-го стрілецького полку мобілізаційного резерву 4-ої окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу 8-ої загально-військової армії південного військового округу зс рф з позивним «Бублік», повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, наприкінці серпня минулого року, перебуваючи в одному з окупованих населених пунктів на території Ізюмського району, російський солдат зупинив автомобіль з подружжям.

Він запропонував чоловіку та жінці придбати у нього пальне.

Подружжя приїхало за місцем проживання російського військового за пальним, проте поїхати додому він їм не дозволив.

Обвинувачений разом з представниками НЗФ «ЛНР» змусили подружжя піти до підвалу, погрожуючи вогнепальною зброєю.

Перебуваючи позаду, російський військовий наніс удар прикладом автоматичної вогнепальної зброї по тильній частині голови чоловіка, внаслідок чого останній втратив свідомість та впав біля підвалу.

Обвинувачений наказав жінці роздягнутись, зняв з себе одяг та почав чинити сексуальне насильство щодо неї. Потерпіла просила окупанта припинити чіпати її.

Підозрюваний розлютився та сказав, що якщо вона буде чинити опір, він розстріляє її чоловіка.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо військового зс рф за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Балаклійському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости