Почесний громадянин Харківщини Ярославський по майже 17 тисяч на місяць з бюджету: в міськраді відреагували

Відомий харківський бізнесмен Олександр Ярославський отримує гроші з бюджету Харківської області як почесний житель регіону

Про це в ефірі Еспресо заявила депутатка Харківської обласної ради Галина Куц.

«Ярославський – почесний громадянин Харківської області. Там стипендія складає 16 750 грн на місяць. Її дають, якщо людина окремо звернулась по стипендію», – розповіла вона.

Куц додала, що Ярославський звернувся, – він за пів року отримав з обласного бюджету понад 100 тисяч грн.

«Він отримує цю стипендію, і це теж цікава ситуація – чому? Наприклад, Ахметов, який теж є почесним громадянином Харківщини, – не отримує цю стипендію, а Ярославський отримує», – підсумувала депутатка.

Також на своїй сторінці в Фейсбуці Галина Куц називає ще декілька прізвищ: «Довічна стипендія Почесному громадянину Харкова наразі складає в місяць понад 30 000 грн. І виникає питання, чи у переліку осіб, які отримують ці виплати, є прізвище Алли Александровської. Вона має цей статус, вона відома своїми проросійськими поглядами, виступала на Харківському антимайдані у часи Революції Гідності. Подейкують, що вона перебуває десь на росії. Чи надають їй стипендію з бюджету прифронтового міста, тобто, з наших податків? Якщо надають, то наступне питання буде таким: яким чином їй відправляють ці кошти і куди?

Ще виникає питання стосовно спортсменки Яни Клочкової. Так, вона є Почесним громадянином Харкова, вона Олімпійська чемпіонка. Але знову-таки, чи отримує вона виплати? Бо ходять чутки, що Клочкова мешкає наразі в Криму».

Реакція харківської мерії

Як заявив мер Харкова Ігор Терехов, зараз у пріоритеті – робота над відновленням Харкова, підтримка його життєдіяльності та допомога захисникам України.

«Харківський міський голова Ігор Терехов давно дав команду ретельно проаналізувати список почесних громадян Харкова, і після перемоги недостойних людей з нього буде викреслено. Список почесних громадян – довгий, неоднозначний і створювався колегіально депутатським корпусом багато років поспіль», йдеться у повідомленні на сайті міськради.

Мерія цитує Терехова: «Окремі представники окремих партій намагаються сьогодні будь-якими способами привернути увагу до себе та своєї політичної сили, виносячи в публічну площину питання, які безпосередньо не пов’язані з обороною міста та відновленням Харкова. Втім, в умовах війни така широка дискусія неможлива і непотрібна. Вона тільки дестабілізує публічний простір і грає на руку ворогові, а цього допустити не можна. Позбавляти ж звання кулуарно – ще більш помилково. Досить з нас того, що багатьох свого часу так нагороджували. Як міський голова я вважаю, що все у Харкові має робитися виключно зі згоди громадян. І я, і депутати міської ради зобов’язані вислухати всіх та прислухатися до думки кожного».

Агентство Телевидения Новости