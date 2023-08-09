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Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом подій у центрі Харкова

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом подій у центрі Харкова

До поліції надійшла інформація про те, що під приводом реконструкції відбувається руйнування старовинного маєтку, розташованого на Бурсацькому узвозі.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група ХРУП № 3 та патрульні поліцейські, повідомили в ГУНП Харківської області.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України.

Поліцією встановлюються всі обставини події.

Агентство Телевидения Новости

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