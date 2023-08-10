Куп’янськ атаковано керованою авіабомбою ФАБ-250, пошкоджено будівлю міськради

Минулої ночі близько опівночі внаслідок обстрілу с. Кіндрашівка Куп’янського району зазнали поранення 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка.

Опівночі ворог завдав удару по м. Куп’янськ керованою авіабомбою ФАБ-250, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Пошкоджено будівлю міськради. О 7:30 ворог знову обстріляв Куп’янськ, пошкоджено будинок.

На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

Протягом минулої доби росіяни масовано з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Зокрема, під ворожим вогнем були Куп’янськ, Петропавлівка, Першотравневе, Чернещина, Подоли, Дворічна, Масютівка та інші населені пункти. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 92 вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости