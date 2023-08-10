Вночі безпілотники атакували Рівненщину: зруйновано нафтобазу

Вояки рф у ніч проти 10 серпня здійснили масовану атаку безпілотниками на Рівненську область — у Дубенському районі вони поцілили у нафтобазу.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Коваль, пише Громадське.

Він розповів, що внаслідок атаки нафтобаза зруйнована, жертв немає. Хімічний і радіаційний фон у нормі. Людей евакуювати не будуть.

На місці “прильоту” по нафтобазі працюють 45 рятувальників та 14 одиниць техніки, задіяний пожежний потяг.

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