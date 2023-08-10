Сегодня 08:15
Просмотров: 70
Вночі безпілотники атакували Рівненщину: зруйновано нафтобазу
Вояки рф у ніч проти 10 серпня здійснили масовану атаку безпілотниками на Рівненську область — у Дубенському районі вони поцілили у нафтобазу.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Коваль, пише Громадське.
Він розповів, що внаслідок атаки нафтобаза зруйнована, жертв немає. Хімічний і радіаційний фон у нормі. Людей евакуювати не будуть.
На місці “прильоту” по нафтобазі працюють 45 рятувальників та 14 одиниць техніки, задіяний пожежний потяг.