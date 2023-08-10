У Дагестані в росії люди бунтують, бо три дні сидять без світла

У Дагестані (росія) більшість міст та селищ залишилися без електрики.

Світла там немає вже понад три дні, люди почали виходити на протести та перекривати вулиці, повідомляє видання Економічні новини.

Через високу температуру (близько 40 градусів) спалахують трансформатори, пишуть місцеві канали у Telegram.

Лише за одну добу в столиці Дагестану згоріло чотири трансформатори.

Люди скаржаться, що влада нічим не може допомогти, а тривалі відключення світла через спеку відбуваються постійно.

Жителі протесту вийшли на вулиці в Махачкалі і перекрили рух, використавши для цього дерев’яні піддони.

За словами мешканців, в екстрених службах, куди вони намагалися звертатися, не відповідають на дзвінки.

Агентство Телевидения Новости