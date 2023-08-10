В Еквадорі вбили кандидата у президенти під час передвиборчого мітингу

У столиці Еквадору Кіто під час передвиборчого мітингу застрелили кандидата в президенти Фернандо Вільявісенсіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Universo.

Президент Гільєрмо Лассо підтвердив смерть політика.

Передвиборчий мітинг відбувався у столиці – місті Кіто.

Наприкінці заходу Вільявісенсіо тричі вистрілили в голову, він помер у кареті швидкої допомоги на шляху до лікарні.

Крім того, під час нападу на кандидата в президенти було поранено вісім учасників мітингу.

Повідомляється, що вбитий кандидат у президенти раніше працював журналістом, він розпочинав кар’єру в газеті El Universo.

У політику він прийшов у 2013 році. На момент убивства йому було 59 років.

За даними передвиборчого опитування, він міг пройти до другого туру виборів, набравши 13,2% голосів виборців разом із лівоцентристським політиком Луїсою Гонсалес, за яку готові проголосувати 26,6%.

Агентство Телевидения Новости