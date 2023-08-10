В Еквадорі вбили кандидата у президенти під час передвиборчого мітингу
У столиці Еквадору Кіто під час передвиборчого мітингу застрелили кандидата в президенти Фернандо Вільявісенсіо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Universo.
Президент Гільєрмо Лассо підтвердив смерть політика.
Передвиборчий мітинг відбувався у столиці – місті Кіто.
Наприкінці заходу Вільявісенсіо тричі вистрілили в голову, він помер у кареті швидкої допомоги на шляху до лікарні.
Крім того, під час нападу на кандидата в президенти було поранено вісім учасників мітингу.
Повідомляється, що вбитий кандидат у президенти раніше працював журналістом, він розпочинав кар’єру в газеті El Universo.
У політику він прийшов у 2013 році. На момент убивства йому було 59 років.
За даними передвиборчого опитування, він міг пройти до другого туру виборів, набравши 13,2% голосів виборців разом із лівоцентристським політиком Луїсою Гонсалес, за яку готові проголосувати 26,6%.