Куп’янськ: рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів

Вранці 10 серпня внаслідок масованого обстрілу з боку окупантів виникла пожежа у житловому секторі міста Куп’янська.

Поблизу 5-поверхівки зайнявся приватний гараж та автомобіль, повідомляє ДСНС в Харківській області.

До місця події виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 3-х оперативних відділень.

На час їх прибуття площа пожежі складала 20 кв.м.

Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.

Жертв та постраждалих немає.

Крім того, опівночі ворог завдав удару по м. Куп’янськ керованою авіабомбою ФАБ-250.

Пошкоджено адміністративну будівлю. За попередніми даними жертв та постраждалих не було.

Агентство Телевидения Новости