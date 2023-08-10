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У Латвії на мовний іспит для посвідки на проживання записалися менше ніж половина росіян

У Латвії на мовний іспит для посвідки на проживання записалися менше ніж половина росіян

За менш як місяць до крайнього терміну менше ніж половина росіян у Латвії записалися на мовний іспит, який є обов’язковою умовою для отримання постійної посвідки на проживання.

Як інформує Delfi, пише Європейська правда, про це повідомили в Управлінні у справах громадянства та міграції.

З 25 316 громадян росії у Латвії – колишніх негромадян і громадян Латвії, які мають скласти мовний іспит для отримання статусу постійного резидента ЄС у країні – документи подали лише 11 033 осіб. 

Останній термін спливає 1 вересня.

Ті, хто не подав документи до цієї дати, або не подав документи на перездачу після попередньої невдалої спроби, можуть втратити право залишатися у Латвії.

Винятки передбачені лише для осіб віком від 75 років і тих, хто має серйозні проблеми зі здоров’ям. 

Управління закликало не зволікати з поданням документів. 

Агентство Телевидения Новости

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