Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:12
Просмотров: 58

Юрисконсульт, лікар-анестезіолог та електрозварник: вакансії тижня в Харківській області

Юрисконсульт, лікар-анестезіолог та електрозварник: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 10 серпня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1493 вакансії.

Про це повідомляють на сайті ХОДА.

Юрисконсульт – 23 000 грн.Лікар-анестезіолог – 20 000 грн.Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 19 700 грн.Економіст – 16 260 грн.Водій автотранспортних засобів – 13 950 грн.Монтажник гіпсокартонних конструкцій – 12 000 грн.Бухгалтер – 11 990 грн.Інспектор з кадрів – 11 800 грн.Кухар – 11 600 грн.Практичний психолог – 10 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 