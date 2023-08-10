Заняття 3–4 рази на тиждень та автобус для школярів: Терехов розповів про навчання в метро з 1 вересня

Класи для навчання дітей у комбінованому режимі готують у харківському метрополітені.

Про це 10 серпня в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, у класах облаштують системи рекуперації повітря, освітлення, туалетні кімнати. До станцій метро школярів підвозитиме спеціальний автобус. Крім того, учнів безкоштовно годуватимуть.

«Я проводжу зустрічі з батьками і бачу, що є запит на навчання офлайн та онлайн, і ми повинні зробити так, щоб усі побажання були виконані. Найбезпечніше місце – це метрополітен. 160 тисяч харків’ян з початку війни перебували в метро. Дуже просто було б залишити лише систему освіти онлайн, але я бачу запит від батьків, тому робитимемо все необхідне, щоб з 1 вересня почати комбіновану систему навчання, а дітям і батькам було спокійно», – зазначив мер Харкова.

За його словами, діти навчатимуться в метро три-чотири рази на тиждень, позмінно та почергово.

Ігор Терехов підкреслив, що навчальний процес не заважатиме мешканцям міста під час ракетної небезпеки використовувати метрополітен як укриття.

Агентство Телевидения Новости