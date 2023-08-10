У поліклініці на Салтівці працює відділення реабілітації

У Харкові у міській поліклініці №6 працює сучасне відділення реабілітації, де надають допомогу за п’ятьма напрямками:

– кардіо-респіраторна;

– опорно-рухова;

– неврологічна;

– реабілітація при післятравматичних станах;

– психологічна допомога.

Відділення оснащене сучасним обладнанням, на якому проводять заняття кваліфіковані реабілітологи, ерго- та фізичні терапевти, психологи та логопед.

За короткий період у відділенні пройшли курс лікування 228 пацієнтів, які отримали комплекс реабілітаційної допомоги та відновили свій стан.

Агентство Телевидения Новости