Циркуни повністю зачистили від вибухонебезпечних предметів

Село Циркуни Харківського району повністю зачистили від вибухонебезпечних предметів.

До розмінування населеного пункту саперні підрозділи приступили у травні цього року, розповів директор Департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.

«Над зачисткою території загальною площею понад 750 гектарів щоденно працювали до 20 розрахунків вибухотехніків. Були також залучені кінологічні розрахунки та дві одиниці спецтехніки», – повідомив Іван Сокол.

Першочергово сапери зачистили дороги, будівлі навчальних і медичних закладів, а також місця масового скупчення людей. Після цього вибухотехніки взялися до розмінування ліній електропередач, інфраструктурних об’єктів та житлового сектору.

«На превеликий жаль, під час виконання своїх обов’язків у Циркунах загинули двоє саперів, ще один вибухотехнік отримав поранення», – зазначив директор Департаменту цивільного захисту ХОВА.

За час повного розмінування Циркунів підрозділи саперів виявили та знешкодили понад 1500 вибухонебезпечних предметів, серед яких є протитанкові міни, залишки боєприпасів до реактивних систем залпового вогню, різні види протипіхотних мін тощо.

Агентство Телевидения Новости