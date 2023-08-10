Фермери з Харківщини виростили на Прикарпатті врожай кавунів

Незвичайну для Прикарпаття ягоду висадило в Івано-Франківській області фермерське господарство «Овочі Слобожанщини», яке перемістилося у Калуську громаду із Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомляє Калуська міська рада.

Фермери переконують: виростити на Прикарпатті ці солодкі ягоди – можливо, але складніше, ніж на Слобожанщині.

Інна Федосенко, співзасновниця фермерского господарства «Овочі Слобожанщини»

Наше господарство знаходилося в Куп’янському районі. Минулого року нас деокупували, але через те, що ми знаходимося на лінії вогню, ми не можемо там працювати. Довелося шукати нову землю. І коли ми тут проїжджали, ми побачили це поле, тут росла дуже гарна соя, поруч є вода і ми вирішили, що може щось вийти.

Кавуни вирощені з саджанців голландського сорту насіння, спеціально пристосованого до зростання у кліматі, близькому до прикарпатського.

Харківські фермери обробляють 35 гектарів у Калуській громаді. Окрім кавунів вирощують кукурудзу та кілька видів капусти.

Агентство Телевидения Новости