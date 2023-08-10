Зарізав гостя та сам здався поліції: на ХТЗ затримали підозрюваного у вбивстві

Подія сталась в ніч з 8 на 9 серпня по вулиці Северина Потоцького. Мешканець однієї з квартир, яку він винаймав протягом останніх 4 місяців, запросив у гості свого 42-річного приятеля.

Після спільного розпивання алкогольних напоїв між ними виник конфлікт, який перейшов у бійку. В результаті чоловік наніс приятелю кілька смертельних ножових поранень. Зловмисник сам звернувся до поліції та повідомив про злочин, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

За адресою працівники поліції виявили 39-річного раніше неодноразово судимого чоловіка. Він зізнався у скоєнні вбивства.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости