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Рятувальники розбирають аварійні конструкції в зруйнованих гаражах на Північній Салтівці
10 серпня харківські рятувальники були залучені до розбирання завалів у багаторівневому гаражному кооперативі, розташованому на Північній Салтівці.
Будівля була частково зруйнована внаслідок ворожих обстрілів та бомбардувань на початку війни, повідомили в ДСНС Харківської області.
Головна мета рятувальників полягала в тому, щоб демонтувати аварійні конструкції на верхніх поверхах, які становили потенційну загрозу для неконтрольованого обвалу.