Харківські патрульні врятували жінку від самогубства (відео)

9 серпня близько 14:00 екіпаж харківських патрульних отримав повідомлення про жінку, яка могла будь-якої миті зірватися та впасти з четвертого поверху будинку на вулиці Шекспіра.

Про це повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Патрульним, що прибули на місце, вдалося потрапити у приміщення.

Один з поліцейських забіг у кімнату та схопив громадянку за руки. На допомогу поліцейському прийшли сусіди: усі разом затягнули жінку у приміщення.

Упевнившись у безпеці громадянки, інспектори викликали медиків та до їхнього приїзду заспокоювали жінку.

Агентство Телевидения Новости