Придбав документи через інтернет: у Харкові патрульні затримали водія з фальшивим посвідченням

Вранці 10 серпня в Холодногірському районі Харкова патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 2109 за порушення комендантської години.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних посвідчення зареєстровано на іншого громадянина, повідомили в УПП Харківської області.

Кермувальник зізнався, що придбав підроблений документ через мережу інтернет. Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульна поліція нагадує, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Агентство Телевидения Новости