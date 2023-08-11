У Старому Салтові ремонтують будинки, пошкоджені внаслідок російської агресії

На Харківщині триває відбудова об’єктів, які постраждали під час бойових дій. У селищі Старий Салтів Чугуївського району за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та місцевого бюджету відновлюють три багатоквартирні житлові будинки.

У двох будинках, що розраховані на проживання 80 людей, через ворожі обстріли пошкоджено дах, вікна та внутрішньобудинкові комунікації, повідомили в ХОВА.

Два будинки, в яких наразі проводиться капітальний ремонт, розташовані по вулиці Східна.

«Окрім того, що відновлюємо пошкоджено житло, додатково утеплюємо дах і стіни. Закінчити зовнішні роботи плануємо вже в цьому році», – сказав начальник загального відділу Старосалтівської СВА Костянтин Гордієнко.

Загальна кошторисна вартість робіт на обох об’єктах становить близько 18 млн грн.

«Один з будинків був сильно пошкоджений. У ньому встановлюємо труби для індивідуального опалення, відновлюємо домоходи до кожної квартири. Наразі активно працюємо над покрівлею. Другий будинок зазнав менше пошкоджень, тому тут вже почали утеплення цоколю, поміняли усі вікна і двері, які були зруйновані і вибиті. У ньому на 95% виконана покрівля, зроблене перекриття, вимощення», – розповів представник підрядної організації Володимир Льовін.

Агентство Телевидения Новости