У Харкові змішану форму навчання планують п’ять закладів вищої освіти

Заклади освіти Харківщини готуються до нового навчального року: основним критерієм роботи освітян в новому навчальному році буде безпека учнівських колективів.

Відповідно до рішення Ради оборони Харківської області від 7 липня 2023 року, заклади освіти усіх форм власності мають змогу самостійно визначатися з формою організації освітнього процесу, нагадали в ХОВА. Остаточне рішення щодо формату роботи шкіл прийматимуть місцеві органи влади. Заклади вищої освіти також самостійно обирають форму навчання та інформують про це МОН України, повідомив директор Департаменту науки і освіти ХОВА Олексій Литвинов.

«Існує два основні критерії, які повинні бути враховані при підготовці до нового навчального року – це забезпечення безпеки і врахування думки всіх учасників освітнього процесу: батьків, учителів, дітей й адміністрації цих закладів», – підкреслив Олексій Литвинов.

Директор Департаменту науки і освіти ХОВА зауважив, що для організації змішаного формату навчання обов’язкова наявність в освітніх установах укриттів, які відповідають ДБН певної категорії.

«Підкреслю, що на сьогодні керівництво області налаштовано серйозно і орієнтує правоохоронні органи та ДСНС на активну перевірку щодо відповідності ДБН облаштованих укриттів», – сказав Олексій Литвинов.

За оперативними даними, які озвучив Олексій Литвинов, на сьогодні 1,5% від загальної мережі закладів загальної середньої освіти планують розпочати навчання у змішаному форматі: це 8 закладів Зачепилівської, 1 – Кегичівської та 2 – Сахновщинської ТГ, що охоплює більше 3 тис. учнів. Також дистанційну форму навчання обрали більше 90% закладів дошкілля, за виключенням 15 дитсадків у Лозівській ТГ та 3 приватних закладів у м. Харків.

Планують змішану форму навчання п’ять закладів вищої освіти: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, Харківський національний медичний університет.

Агентство Телевидения Новости