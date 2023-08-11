80 підозрюваних у причетності до ДРГ та пропаганді перевірила поліція Харківщини за добу

1262 виклики отримали оператори спецлінії 102 поліції Харківщини минулої доби.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти задокументували наслідки обстрілів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп’янського районів. Правоохоронці зафіксували 7 фактів пошкодження будинків й інших споруд, повідомив начальник ГУНП Харківської області Володимир Тимошко. Слідчі відкрили кримінальні провадження.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 80 осіб.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1900 транспортних засобів.

Правоохоронці склали 11 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 4 – за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 8807 воєнних злочинів, з яких найбільше 8030 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 708 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Про будь-які злочини або події на звільнених територіях можна цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію 102, до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Агентство Телевидения Новости