Наслідки обстрілів житлового сектору Куп’янська: рятувальники працюють під загрозою повторних обстрілів

Протягом доби з 10 по 11 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинений ворожими обстрілами;

6 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

9 – інші виїзди.

Протягом доби ворог спричинив 1 пожежу на Куп’янщині.

Вранці 10 серпня внаслідок масованого обстрілу з боку окупантів виникла пожежа у житловому секторі міста Куп’янська. Поблизу 5-поверхівки зайнявся приватний гараж та автомобіль. До місця події виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі трьох оперативних відділень. На час їх прибуття площа пожежі складала 20 кв. метрів. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає.

Крім того, рятувальники виїжджали на перевірку після обстрілу до села Подоли Куп’янського району. В результаті обстрілу був зруйнований будинок. На місці події загинула жінка та постраждав чоловік, який з пораненням госпіталізований до медзакладу.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости