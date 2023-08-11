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По Харкову знов курсуватиме екобус для збирання небезпечних відходів

По Харкову знов курсуватиме екобус для збирання небезпечних відходів

Еко-автобус, який збирає відпрацьовані лампи, батарейки та ртутні термометри, відновлює роботу в місті Харкові.

Збирати небезпечні відходи екобус буде в першу та третю середу місяця (за потреби – щотижня) на восьми стаціонарних локаціях: вул. Благовіщенська, 34; вул. Георгія Тарасенка, 42 (ЦНАП); вул. Академіка Павлова, 44-б (ТРЦ «Французький бульвар»); вул. Архітектора Альошина, 11 (ЦНАП); пр. Петра Григоренка (ЦНАП); пр. Тракторобудівників, 144 (ЦНАП); пр. Перемоги, 54; пр. Науки, 17 (біля Адміністрації Шевченківського району). Про це повідомляє міськрада.

На підприємстві зазначили, що, аби уникнути скупчення людей, еко-автобус курсуватиме тільки по стаціонарних точках і не використовуватиметься як мобільний пункт прийому небезпечних відходів, як це було до повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Нагадаємо, у рамках проєкту «Нам не до лампочки!», який реалізований коштом Громадського бюджету міста Харкова, було закуплено 10 контейнерів для облаштування стаціонарних пунктів збирання небезпечних відходів (вісім з них – встановлені) та мікроавтобус «Екобус». Проєкт реалізується з 2021 року.

Агентство Телевидения Новости

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